شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نور ورسالة النور يسلط الضوء على حكم الفنون مثل الرسم والنحت فى الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت حلقة أمس من مسلسل نور ورسالة النور، موضوع حكم الفنون مثل الرسم والنحت في الإسلام ووضحت الحلقة ان الموهبة هى هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان ويبيحها الإسلام اذا استغلينا موهبتنا في ما لا يغضب الله.

وهذا ما لم يفهمه عم فتحي الذي انزعج عندما علم ان الأطفال يعدون لنحت تمثال ضمن مشروعهم الفني بالمدرسة، فحاول جاهدا اثناءهم وتعطيلهم عن البدء في مشروعهم باخفاء الأدوات اعتقادا منه ان النحت حرام، ولكن تصحح لنا الحلقة هذا المفهوم الخاطىء وتوضح لنا ان المحرم هو الاصنام التي تصنع للتعبد لها، اما خلاف ذلك فالنحت مباح وينطبق عليه ما ينطبق على كل الفنون حلاله حلال وحرامه حرام.

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم في مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.