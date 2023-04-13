شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جداول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحانات نهاية العام للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالجيزة.

أولا: جدول امتحانات المواد الأساسية للصف الرابع الابتدائي

-السبت 6/5/2023 امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الأحد 7/5/2023 امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الإثنين 8/5/2023 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

-الثلاثاء 9/5/2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 10/5/2023 امتحان مادة الرياضيات.

ثانيا: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

-السبت 6/5/2023 امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الأحد 7/5/2023 امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الإثنين 8/5/2023 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

-الثلاثاء 9/5/2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 10/5/2023 امتحان مادة الرياضيات.

ثالثا: جدول امتحانات "المستوى الرفيع" للصفين الرابع والخامس الابتدائي

-الإثنين 1/5/2023

مستوى رفيع - الرابع الابتدائي.

مستوى رفيع - الخامس الابتدائي.