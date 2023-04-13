شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى للمرأة": مسلسل تحت الوصاية يناقش قضية فى غاية الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مسلسل "تحت الوصاية" للمتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة الفنانة منى زكى، من المسلسلات الاجتماعية الهامة فى رمضان.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة لـ"الخليج 365"، أن المسلسل يتطرق لقضية فى غاية الأهمية حيث يناقش قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، لافته إلى أن الفنانة منى ذكى أداءها مبهر للغاية ورائع، وكذلك كل القائمين على العمل الفنى، قائلة: الولد والبنت مبهرين للغاية والمخرج أبدع.

وتعليقا على هذه القضية، قالت الدكتورة مايا مرسى: "قلوبنا بتتوجع كل يوم في المجلس نستقبل حالات كثيرة"، لافتة إلى أن الأرملة يقع عليها عبء مركب من عبء الحزن على شريك حياتها، وعبء أن تكون قوية أمام أولادها، وعبء أن تتعامل مع إجراءات القانون والتى بالنسبة لهم الأم غير أمينة على الأولاد في الميراث وأن جد الأب هو فقط من يؤتمن، مؤكدة أن الأم تحرم نفسها من الطعام لتعطيه لابنها وابنتها.

وأكدت أن غريزة الأمومة هى مشاعر الحب، الاهتمام، القلق، الخوف، التضحية، فالأم تجعل أطفالها أهم أولويتها، فتسهر وتتحمل الصعاب والتعب ولا تنتظر مكافأة على ما تقوم به، فسعادة طفلها هي غايتها الأولى ، فكيف لا تؤتمن على ميراث أولادها.

وتابعت رئيس المجلس: نرفض أي دراما مهينة أو مسيئة أو تضر المجتمع، فالدراما لابد أن تعطى رسالة وتفيد المجتمع.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.