شكرا لقرائتكم خبر عن القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 197 آلف مواطن الشهر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ197 آلف و720 مواطن، من خلال 167 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر مارس الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 33 ألف و953 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتاً إلى تحويل 2287 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 12 آلفا و275 مواطناً بمحافظة أسوان، و12 ألفا و158 مواطناً بأسيوط، و 9 آلاف و401 مواطن بمحافظة الإسكندرية، و4 الآف و370 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و 3الآف و463 مواطناً بالأقصر، و1598مواطنًا بالبحر الأحمر، و11 آلف و666 مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و 684مواطنًا بالجيزة، و7آلاف و991 مواطناً بالدقهلية، و 5 آلاف و935مواطناً بالسويس، و13 آلف و 378 مواطناً بالشرقية، و 12 آلفا و571 مواطناً بالغربية، و5 آلاف و545 مواطناً بالفيوم، و7الآف و87مواطناً بالقاهرة.

وأشار الدكتور ابراهيم اسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، الى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ10 آلاف و 700مواطن بالقليوبية، و7الآف و916 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألفا و944 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و297 بالوادي الجديد، و11ألفا و 155 مواطناً ببنى سويف، و1643مواطناً بجنوب سيناء، و9 آلاف و421 مواطناً بدمياط، و8 الآف و867 مواطناً بسوهاج، و3 الآف و987 مواطنًا بقنا، و5 الآف و669مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و999 مواطناً بمطروح.