شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية حجز تذاكر القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد، أنها وضعت قواعد لحجز تذاكر القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر، حيث يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية قبل السفر بـ 24 ساعة، ويتم صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومى، ووقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.

وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال الفترة من 16 إبريل القادم إلى 29 إبريل 2023 تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

من جانبه وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

وشدد رئيس الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط .