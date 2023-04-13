شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو يوضح أعمال مشروعات رصيف الخدمات ورصيف 100 والمنطقة اللوجيستية وحواجز الأمواج ومحطة صب جاف بمينائى الإسكندرية والدخيلة، حيث يتم إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذى سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) .

ويتم إنشاء رصيف بطول 1200م، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، مما يسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر كما سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع .

كما يتم تنفيذ مشروعى الحاجزين الغربى والشمالى ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز امواج جديدة في إطار مشروع ميناء الأسكندرية الكبير ويصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 م و طول الحاجز الغربي 1380 م .

وعرض الفيديو مراحل تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة.

كذلك يتم تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية على مساحة 273 فدان تقريبا بقيمة تقريبية مليار جنيه والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية.