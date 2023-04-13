شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: دراسة مقترح بإرسال عمالة مصرية مدربة للعمل في مشروعات بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، وفداً من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك، وتفعيل التعاون بين "الوزارة" و"الجهاز" لتأهيل الشباب من خريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية،خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل في تلك "المشروعات"،وكذلك التعاون في إطار برنامج "التدريب من أجل التشغيل".

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم ،رحب "الوزير شحاتة" بكافة الأفكار المطروحة لتفعيل التعاون في الملفات المشتركة، ووجه الإدارات المُختصة بالوزارة بدراسة فكرة التعاون مع "الجهاز" بشأن تنقل الأيدي العاملة المصرية المُدربة للعمل بالمشروعات القومية والخاصة بالخارج،على ان نبدأ بعدد من البلدان الخارجية،وتقديم تَصور عاجل بالشركاء الإجتماعيين في هذا الملف من جهات وشركات متخصصة،تتواصل مع الشركات الراغبة في استقدام عمالة مصرية، ومع العِمالة الراغبة في العمل بالخارج وتدريبها وتأهيلها على مِهن تحتاجها المشروعات المُستهدفة، وأن يكون لها دور أيضا في إدارة علاقة العمل لحماية حقوق العامل،و لضمان حق صاحب العمل في استلام عمالة مؤهلة، وقادرة على القيام بالمهام المُكلفة بها.

حضر اللقاء من"جهاز المشروعات:باسل رحمي رئيس الجهاز، ووليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية البشرية، وعلياء الشريف منسق عام الشراكات الاستراتيجيه والعلاقات الخارجية، ومن وزارة القوى العاملة:إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،ومهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة.