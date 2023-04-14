شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة الأئمة والعمال قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، عن قرب ظهور نتيجة مسابقة العمال، وكانت قد وحذرت وزارة الأوقاف، من أى مدعين يمكن أن يوهموا بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال بالأوقاف من قدرتهم على التوسط لهم فى التعيين، مؤكدة أنه لا مجال لأى واسطة أو تدخل فى ذلك على الإطلاق، وأن جميع مسابقات الوزارة تسير فى أعلى درجات النزاهة والشفافية، وأن الوزارة ستشارك مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إجراء الاختبارات التى يجريها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ذلك من خلال لجان علمية متخصصة فى اختبارات الأئمة وقد تم اختيار أعضاء اللجنة الممثلين للأوقاف بمعرفة وزير الأوقاف شخصيًّا وبمتابعته الشخصية، وأن قبول المرشحين للتعاقد المنتهى بالتعيين سواء من الأئمة أم من العمال سيتم بمنتهى الحياد والشفافية تحت سمع أجهزة الدولة المعنية وبصرها ومراقبتها.

كما أكدت وزارة الأوقاف أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه أى شخص من المنتسبين إليها أو غيرهم وبخاصة المنتسبون إليها إذا ثبت تورط أى منهم فى النصب على أى من المتقدمين للمسابقة أو إيهامه بالقدرة على مساعدته أو التوسط له بأى طريق من الطرق أو شكل من الأشكال، ولا سيما من يحاولون استغلال ظروف بعض البسطاء من المتقدمين لمسابقة العمال واللعب بعواطفهم وحاجتهم للعمل، فيوهمونهم بأنهم قادرون على التوسط لهم.

وعلى جميع مديرى المديريات والإدارات بالأوقاف وأجهزة التفتيش التنبه لذلك، وتعليق هذا المنشور فى مكان بارز بجميع المديريات والإدارات ونشره على جميع الصفحات التابعة للوزارة والمديريات والإدارات والجهات التابعة للوزارة، وسرعة إبلاغ رئيس القطاع الدينى بأى تجاوز يحدث فى هذا الشأن.