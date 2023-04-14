شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: بدء افتتاح مصانع الغزل يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أعلن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم افتتاح مصنع 4 في شركة غزل المحلة خلال شهر يوليو المقبل، لافتا انه سيتم افتتاح مصنع 1 هو المشروع الاكبر خلال شهر يناير من العام المقبل، وتتوالى الافتتاحات حتى نهاية عام 2024.

جاء ذلك خلال حفل الافطار ‏الذي نظمته الوزارة اليوم بحضور رؤساء الشركات القابضة، موضحا أن هناك متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع تطوير الغزل والنسيج، وكذلك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي نفسه المصانع للوقوف على انجازها .

من جانبه أشار الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن حوالي 40% من ماكينات مصنع 1 تم وصولها وتخزينها، ثم يتم البدء في تركيبها قريبا مع ورود باقي الماكينات ، لافتا أن تكلفة التطوير سوف تصل لنحو 30 مليار جنيه، وهي أعلى من التكلفة التي كانت مقررة عند 21 مليار جنيه، وذلك بسبب فرق سعر الصرف.

من جانبها كشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن طرح كراسة شروط مشروع تطوير فندق كونتيننتال التاريخي بمنطقة الأوبرا، عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت إنه تم الانتهاء من اعداد كراسة الشروط بعد اعادة تقييم الموقف في ظل التغيرات الجديد، وهناك رغبة من بعض المستثمرين للمشاركة، لافتة ان تطوير فندق شبرد يتم وفق المخطط له .

كما كشف المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن تخطي مشروع كيما 2، والمنتجة «الامونيا يوريا» 90 % من خسائرها، حيث نجحت الشركة في عمل أرباح بقيمة 650 مليون جنيه العام الماضي، وارباح تقدر 600 مليون جنيه في النصف الاول من العام الجاري، مؤكدا أن تغطية الخسائر خلال عامين ونصف فقط يعد انجاز كبير.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتطوير مشروع كيما 1،أنه يجري حاليا مراجعة عقود التطوير والمواصفات الخاصة بالتنفيذ.

وعن انتاج «الجرين امونيا»، قال إن مصر تنتج الامونيا الخضراء من الستنيات، وهناك مصنع إنتاج، يجري إعادة أحياء هذا المشروع مرة أخرى، حيث تم التعاقد مع شركة ألمانية لفحص اكتر من 200 معدة لبحث إمكانية استخدامها أو اصلاحها، لنقرر احتياجاتنا لبدء العمل.