شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالبنك الدولى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تقوم بعدد من الإصلاحات والمبادرات والرقمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط، إن مصر تقوم بعدد من الإصلاحات والمبادرات والرقمنة، وإن البنك الدولي يمول مصر على 5 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار سنويًا.

وأضاف "بلحاج" خلال استضافته في برنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم على قناة "القاهرة الإخبارية" أن البنك الدولي يمول برامج لمصر بقيمة تتعدى الـ6 مليارات دولار.

وأوضح أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر المستوردين من أوكرانيا وروسيا، وأن الحرب الأوكرانية الروسية آثرت بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار.

وذكر نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط، أن النمو الاقتصادي العالمي لا يتجاوز نقطتين أو نقطتين ونصف خلال العام الحالي، ومعدلات النمو بالخليج وشمال إفريقيا سجلت 7.8% في العام الماضي.

وتابع أن اقتصادات بلدان الخليج لديها القدرة على استيعاب التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن القطاع العام يمثل ثقلًا على اقتصادات الدول ويقلص من معدل النمو، ويجب الانفتاح على الاقتصادات، ونطالب بمشاركة الشباب في المنافسة.

وذكر أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي سيعاني شخص من كل خمسة من انعدام الأمن الغذائي في العام الحالي، فضلًا عن معدلات التقزم الزائدة.

وأكد "بلحاج" أن البنك الدولي يدعم تصدير الكهرباء من تونس إلى إيطاليا بإجمالي مليار دولار، وأن البنك الدولي يلقى أهمية لتمويل مشروعات الطاقة والقطاع الخاص.