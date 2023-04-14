شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تعرف الخبر المضروب من الصحيح.. نزل أبلكيشن "يا خبر" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "اعرف الخبر الصح من المضروب"، تم إطلاق تطبيق "يا خبر" لمواجهة الشائعات والأخبار المضروبة والمغلوطة، الذي يعتبر من الأفكار الجديدة والمبتكرة في مجال الإعلام الرقمي، ويعتمد التطبيق على نشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الأصلية.

تطبيق "يا خبر" يقدم خدمة إخبارية رقمية ـ ويمكن تحميله بسهولة من متجر app store وgoogle play، بهدف توعية المواطنين بالأخبار المغلوطة وتوصيل المعلومة الصحيحة والدقيقة بعد التأكد من مصادرها.