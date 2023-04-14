شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاحون بعد زيادة سعر توريد القمح لـ1500 جنيه للإردب: شكرًا يا ريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عدد من الفلاحين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد زيادة سعر توريد إردب القمح لـ1500 جنيه، مؤكدين أن الرئيس السيسي يضع ضمن أولوياته دعم الفلاح، وأن سعر إردب القمح 2023 مناسب جدًا، وزاد الضعف.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.