شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: زيارة استثنائية للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة قرب الاحتفال (بعيد القيامة المجيد) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منحهم (زيارة استثنائية) يوم الأحد الموافق 16/4/2023، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.