شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير المالية: 98% زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عددًا من المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة أبرزها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%، ونمو قطاع الخدمات مما أدى إلى تحسن كبير في توازن ميزان المدفوعات، وسجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35% عن العام الماضي.

أضاف وزير المالية، في بيان صحفي، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي بالموازنة العامة، جاءت إيجابية، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا بنحو 33.7 مليار جنيه مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9% نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنت من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الداخلية: زيارة استثنائية للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة عيد القيامة

بمناسبة قرب الاحتفال (بعيد القيامة المجيد) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منحهم (زيارة استثنائية) يوم الأحد الموافق 16/4/2023، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

بدء تطبيق المرحلة الرابعة من الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارًا من 15 أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة .

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية)، بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن.

وأشار مختار توفيق، إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وشبورة على الطرق.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة فى ساعات الصباح الأولى صباحا، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، حار على جنوب البلاد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد .

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة .

الأهلي يتحدى "طموح" فاركو لمواصلة الانتصارات المحلية بالدورى ..الليلة

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في التاسعة والربع من مساء اليوم ،الجمعة، مباراة قوية ببطولة الدوري حينما يستضيف نظيره فاركو بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز ، ويطمح المارد الأحمر في مواصلة الإنتصارات الأخيرة على الصعيدين المحلي والأفريقي ، فقد فاز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويضرب موعداً مع الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة القارية ، ثم فاز في الدوري على غزل المحلة بثلاثية نظيفة قبل أن يحصد لقب كأس مصر يوم الأثنين الماضي بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب بطولة الدوري برصيد 47 نقطة جمعهم من 19 مباراة ، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 ولم يتذوق طعم الخسارة ، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وأستقبلت شباكه سبعة أهداف ، أما فاركو فيحتل المركزالثامن برصيد 32 نقطة جمعهم من 24 مباراة ، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبيه 22 هدفاً ودخل مرماهم 20 هدفاً.