شكرا لقرائتكم خبر عن استاذ إعلام: الاستعانة بالأمور الوثائقية بمسلسل الكتيبة 101 يغرس قيم الولاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمانى عزت أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن الجمهور والمشاهد لدراما ومسلسلات شهر رمضان المبارك تفاعل بشكل كبير مع دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظرا لكرتها دراما جديدة وشهدت تطورات كبيرة على كل المستويات.

وأضافت الدكتورة أمانى عزت فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن التناول للمواقف الأسرية فى المسلسلات أضفت عليها جزء من الدفء المتعارف عليه فى البيوت المصرية وتحديدًا فى مسلسل الكتيبة 101، مشيرة إلى أن استعراض بعض الأمور الوثائقية فى المسلسل تساعد على زرع الولاء والانتماء فى الأطفال والأسر المصرية بشكل عام وتعزز الانتماء بسيناء فى شكلها الجديد.

وأكدت استاذ الاعلام بجامعة القاهرة، أن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام جديدة و مختلفة ومتنوعة تحترم عقلية المشاهد ، كما أن تصاعد الاحداث عظيم والتترات والتصوير وكل مشهد وكادر التصوير مبهر هذا العام مؤكدة أهمية الموضوعات المطروحة والتطور التقنى وأصبحنا نواكب المسلسلات العالمية بإعادة انتاج دراما ال 15 حلقة .

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.