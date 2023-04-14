شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بـ7 أيام: تحذير من رسائل وهمية بشأن "العمالة غير المنتظمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن حصادها خلال الـ7 أيام الماضية، والذى انتهى بلقاءات موسعة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة، لتفعيل سبل التعاون التى تخدم عمليات التدريب والتشغيل.

وبمؤتمر صحفى للوزير مع محررى الصحف المتخصصين في ملف العمل، حول أهمية دور الإعلام في توعية الرأي العام بالحقائق، وايضا اجتماع للتعاون مع "هيئة فولبرايت" بشأن البرامج التي تُقدمها وكيفية الإستفادة منها في إستراتيجيات "الوزارة"..شهد الاسبوع أيضا إقرار اجازات "شم النسيم" وعيد الفطر و"تحرير سيناء" ، وجهود مستمرة لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج في رعاية وحماية العمال .. كما استمرت مديريات القوى العاملة بالمحافظات فى تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.. إلى التفاصيل:

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أهمية دور الإعلام في توعية الرأي العام بالحقائق،بما تقوم به الدولة خاصة في ملف العمل، وقال "الوزير" لـ"محررى العمل" من صحف ومواقع قومية وحزبية وخاصة،إلتقى بهم بديوان عام "الوزارة"، أن الدولة المصرية حريصة على الإستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، وأن كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا العمل ،تتضمن تلك المبادئ القائمة على الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، بهدف تعزيز علاقات العمل، وخلق بيئة لائقة، تستفيد منها العملية الإنتاجية فى "الجمهورية الجديدة"، موضحاً أن الدولة حريصة على حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج ،مستشهداً بحزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الأجور والمعاشات وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنيين ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال سياسة "الوزارة" بالحصر والتدريب والتشغيل،وكذلك تدريب وتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تواجه "سوق العمل العالمي".

إلتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام "الوزارة"،وفداً من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز،وجرى التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك،وتفعيل التعاون بين "الوزارة" و"الجهاز" لتأهيل الشباب من خريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية،خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر،وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل في تلك "المشروعات"،وكذلك التعاون في إطار برنامج "التدريب من أجل التشغيل"..

بيلاروسيا

إلتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ،سفير جمهورية بيلاروس في مصر سيرجي تيرينتييف،ومستشارة سفارة بيلاروس د.مارينا شيفيليوفا ،وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالملفات الخاصة بقضايا العمل..وإستمع "الوزير" من السفير البيلاروسي عن طلبه بالتعاون وتبادل الخبرات فيما يخص ملف التدريب المهني،واكد الوزير على أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة الشركاء في القضايا المشتركة،وقال ان المقترحات التي تقدم بها السفير البيلاروسي موضع إهتمام ..

*"هيئة فولبرايت":

إستمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة لوفدِ من "هيئة فولبرايت" بشأن البرامج التي تُقدمها "الهيئة" ،وكيفية الإستفادة منها في إستراتيجيات "الوزارة" خلال الفترة المُقبلة،حيث أشاد "الوفد" بالدور الذي تلعبه وزارة القوى العاملة خاصة في ملفي "التدريب المهني" ودمج "ذوي الهمم" في سوق العمل،ووجه "الوزير شحاتة" الإدارات المُختصة بالوزارة بالتنسيق ،وصياغة خطة للتعاون مع "الهيئة" ،والبدء بهذين الملفين،موضحاً ترحيب الوزارة بالتنسيق مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج ،بما يخدم مجالات التدريب والتأهيل لإتاحة الفرص للشباب ورفع قدراتهم بما يتماشى مع سوق العمل الجديد.

*الاجازات:

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة،أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 17 أبريل الجارى، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك في إطار نص قرار رئيس الوزراء رقم 1354 لسنة 2023 على أن يكون يوم الاثنين 17 أبريل 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص..كما أعلنت الوزارة في بيان صدر عنها ،عن أن إجازة عيد الفطر المبارك،وعيد تحرير سيناء إعتبارا من الخميس 20 ابريل ، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

*العمالة غير المنتظمة :

جددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية،والصفحات الوهمية،التي تتواصل معهم ،وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة،بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة ..وقالت "الوزارة" في بيان صحفي لها أنها إستقبلت شكاوي وإستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم،والبعض الأخر تواصلت معهم صفحات إليكترونية تَحمِل إسم "وزارة القوى العاملة" تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم ،واوضحت "الوزارة" أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والاعياد ..

*عمالنا في الخارج:

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 121 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 42 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا...كما أعلنت الوزارة عن مباردة لدعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات ،فأكد مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالإمارات على إطلاق المبادرة المصرية الثانية لدعم المشروعات الصغيرة، في مقر القرية التراثية، في كاسر الأمواج بكورنيش أبو ظبي، بالتعاون بين مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالإمارات،ونادي تراث الإمارات في أبو ظبي،حيث افتتح المعرض السفير المصري بالإمارات شريف عيسى،بحضور مستشار مكتب المدير العام لنادي تراث الإمارات عبد الله المحيربي،وبمشاركة شركة عامر للتنمية السياحية لتقديم خدمات مميزة لابناء الجالية والمقيمين بدولة الامارات .