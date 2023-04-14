شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تنفيذ كوبرى البراجيل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا لأعمال تنفيذ كوبرى البراجيل، والذي يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين.

وأوضحت المحافظة أن الكوبرى جاري تنفيذه بطول 1.5كم وعرض 45م بواقع 6 حارات لكل اتجاه من البراجيل حتى الطريق الدائري، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذه بطريقة الكمر سابق الصب.

يعد محور 26 يوليو الذى يربط بين مدينتى القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، كما يربط بين الطرق الإقليمية مثل القاهرة/الإسكندرية، أحد أهم المحاور المرورية التى تشهد تطويرا شاملا، يستهدف توسعة حاراته المرورية ورفع كفاءته، وإنشاء محور مرورى جديد مواز له وهو محور "26 يوليو الجديد".

ويبدأ مسار محور 26 يوليو الجديد من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.



أعمال تنفيذ الكوبرى



أعمال تنفيذ كوبرى البراجيل القطاع الأول



جانب من أعمال التنفيذ