شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى عن مشهد الرائدات الريفيات بمسلسل "حضرة العمدة": يجسد الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بمشهد الرائدات الريفيات فى مسلسل حضرة العمدة، من بطولة الفنانة روبى.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، لـ"الخليج 365"، أن المسلسل تضمن مشهد الرائدات الريفيات للمجلس فى حملات طرق الأبواب، موضحة أن هذا المشهد تجسيد للواقع وما يحدث فى القرى والنجوع مع النساء والسيدات.

وتابعت: هذا المشهد أسعدنى لأنه دليل على النجاح، وعلى مدى تأثير حملات المجلس على أرض الواقع، وقدرتنا فى تغيير المجتمع.

وأضافت رئيسة المجلس، أن صناع الدراما عليهم مسئولية مجتمعية أمام المجتمع، ويقع على عاتق جميع القائمين على الأعمال الفنية من مؤلفين ومخرجين وممثلين ومنتجين المسئولية الكاملة تجاه حماية أفراد المجتمع مما يعرض على الشاشات، من خلال اختيار الأدوار والموضوعات الهادفة وليست الرابحة فقط.

وتابعت رئيس المجلس: "نؤكد دائما أننا نرفض أى دراما مهينة أو مسيئة أو تضر المجتمع، فالدراما لابد أن تحمل رسالة تفيد المجتمع ."

ويجسد دور البطولة فى مسلسل "حضرة العمدة" الفنانة روبى ويعرض خلال شهر رمضان، من تأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسى وإخراج عادل لبيب وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة ، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة ، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.