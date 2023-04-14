شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خالد الجمل يكشف أهم رسائل مسلسل رسالة الإمام فى الحلقة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف، إن الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "رسالة الإمام"، شهدت عدة رسائل الإمام الشافعى:

1. الرسالة: "امرأة من المدينة تُعَيِّر ابنة الشافعى بأن تجعلها مثالا لفتوة أبيها التي أقر فيها براءة الأرملة من الزنا"

- الخلاصة: (بعض الناس قد يؤذي العالم في أهله بقصد أو بغير قصد .. فلا تكن منهم)

2. الرسالة: "الشافعي لزوجته: لايستطيع المرء أن يعلم الثمن الذي قد يدفعه لوقوفه بجانب الحق وأهله"

الخلاصة: (العالم عليه أن يستعد لدفع ثمن إظهاره للصواب ممالايعلمه الناس وتأييد أصحاب هذا الصواب ولو كره بعض الناس ذلك)

3. الرسالة: "الإمام الشافعى يقف عند السيدة زينب إجلال وتقديرا لعلمها رغم أنها امرأة رضي الله عنها من نسب آل بيت رسول الله"

الخلاصة: (العالم الحق هو من يوقر العلم والعلماء رجلا كان صاحبه أو امرأة فلا يتكبر على سماع غيره لاختلاف عرق أو جنس أو مكانة أو أن يطمع بأن ينفرد وحده بجاه أو مكانة فريدة لعلمه بين الناس.)