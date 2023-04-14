شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية مصطفى حسنى خلال ندوته بجامعة حلوان: حب الوطن عبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة، ندوة للداعية مصطفى حسنى بعنوان خواطر رمضانية، والتى لاقت استحسان وحضور طلابى واسع.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الداعية مصطفى حسنى وأهداه درع الجامعة، مؤكدًا خلال لقاءه به على أهمية دور شباب الدعاة فى تعريف الشباب بأهمية الاعتدال وحب الوطن ودورهم القوى فى بنائه، بجانب الاهتمام بدينهم واتباع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فى حب موطنه.

ومن جانبه تحدث الداعية الإسلامى مصطفى حسنى فى عدد من الموضوعات مثل رسالة الإسلام التى جاءت مناسبة للجميع ليشعرون بمكانتهم، وجاءت رحمةً للعالمين، كما أن لغة الإسلام هى لغة مخاطبة للعقول، بالإضافة للحديث عن التوبة فهى مفتوحة للجميع فى أى وقت والله يستقبل كل من يطرق بابه حتى العاصى تقبل توبته.

كما أكد حسني أن الاسلام دين المعاملة وهى أحد الأسس الجوهرية فى الدين الإسلامى فالإسلام ليس دين عبادات فقط بل دين معاملات ويجب أن يتحلى المسلم بالصفات الحميدة.

وخلال فقرة التساؤلات أجاب الداعية عن سؤال عن العبادات في شهر رمضان والموانع الشرعية فى تأديتها وكيف يجب أن يستغل الإنسان وقته فى العبادة من خلال الطرق المختلفة، مع وضع كل شئ في مكانه الصحيح فالعمل عبادة واحترام مواعيده ثواب كبير، وحب الأسرة وتلبية احتياجاتها عبادة، لذا يجب أن يكون بجانب عمل الفرائض والسنن اتباع نهج الرسول والصحابه في القيم المختلفة من العمل واحترام الأسرة، والتحلي بالسلوك الحميد، وحب الوطن فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا في حب الوطن فكانت أحب البلاد إلى قلبه مكة المكرمة وعندما انتقل للمدينة المنورة دعا الله عز وجل بجعل البركة فيها.

جدير بالذكر أن الندوة جاءت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام ، الدكتور كريم همام رائد اسرة من أجل مصر المركزية ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، وعقدت الندوة بمجمع الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون و الرئيس التنفيذي للمجمع، وأدار فعاليات الندوة الدكتور محمد فتحي المدرس بقسم الإعلام.