شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان متفاوتان يضربان تايوان بقوة 4.1 و3.6 على مقياس ريختر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزالان بقوة 4.1 و 3.6 على مقياس ريختر محافظة تايتونج في جنوب شرق تايوان اليوم الجمعة، وفقًا لمكتب الطقس المركزي التايواني.

وذكر المكتب في بيان -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية- أن مركز الزلزال الأكبر كان في مدينة تايتونج، على بعد 4.2 كيلومترات شمال غرب مقاطعة تايتونج، على عمق 5.0 كيلومترات.

وقال المكتب إن الزلزال الذي بلغت قوته 3.6 درجة كان مركزه على بعد حوالي 10 كيلومترات في بلدة بينان، على بعد 3.7 كيلومترات شمال غرب مقاطعة تايتونج، على عمق 9.1 كيلومتر.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات على الفور بعد الزلزالين.