شكرا لقرائتكم خبر عن أبراج أشهر الشخصيات النسائية بدراما رمضان 2023.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهرة في مسلسل ضرب نار

تقوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بدور "مهرة" في مسلسل ضرب نار، تجدها عفوية بريئة مندفعة في ردود أفعالها عنيدة جدًا، تحب بصدق ولا تستطيع نسيان الحبيب بسهولة، فإنها تحمل مواصفات برج السرطان، فرغم انفصالها عن "جابر" الذى يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي وارتباطها بغيره، فإنها لا تستطيع نسيانه .

وتدور أحداث المسلسل حول مهرة فتاة شعبية من شبرا، مكافحة مسئولة بشكل كامل عن أخوها وأختها بعد وفاة والدهم، وتعمل فى مصنع "عبايات" بإحدى المناطق الشعبية كى تستطيع تربيتهم.

جميلة في مسلسل جميلة

تقوم الفنانة ريهام حجاج بدور "جميلة" في مسلسل يحمل نفس الاسم، وهى فتاة بسيطة متوازنة أنيقة تعمل على تحقيق العدالة في كافة تصرفاتها، تشبه مواصفات برج الميزان في دبلوماسيته مع من حوله في المواقف المختلفة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها.

سليمة فى مسلسل جت سليمة

الفنانة دنيا سمير غانم تقوم بدور"سليمة" في مسلسل جت سليمة، وتتسم بالقوة، والقلب الطيب، وتشارك غيرها مشاكلها وتسعى جاهدة لحلها، وتدافع عن غيرها ولا تسمح لأحد بالتعدى عليها وهذه من صفات برج الأسد.

تدور قصة مسلسل جت سليمة في إطار من الكوميديا، خلال "سليمة" فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

صفية في مسلسل حضرة العمدة

تظهر "صفية" في مسلسل حضرة العمدة التى تقوم بدورها الفنانة روبي والتى تتسم بأنها مستمعة جيدة لمن حولها، ومتوازنة في قراراتها، وتبحث عن حلول للمشاكل، وهذه صفات من برج الميزان، الذى يتمتع بذكاء عالى وحنكة في الخروج من أصعب المواقف.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية.

حنان فى مسلسل تحت الوصاية

دور "حنان" في مسلسل تحت الوصاية والذى تقوم بدوره الفنانة منى زكى، يشبه تمامًا أصحاب برج العذراء حيث تتسم بالشخصية القوية والحنكة وحسنة التصرف وتحمل مصاعب الحياة، ومحبة لعائلتها ومضحية من أجلهم، مثلما فعلت "حنان" في المسلسل عندما حاولت اصطحاب عائلتها الصغيرة والهروب بهم والنجاة من تعنت أهل والد الزوج بعد وفاته.

دلال فى مسلسل جعفر العمدة

"دلال" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي في مسلسل جعفر العمدة تشبه شخصيتها إلى حد كبير مولود برج القوس المندفع فى قراراته والمتمسك في حقه ولا يفرت فيه، ويمتلك الدهاء المخفى وراء براءة وجهه.