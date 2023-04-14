شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة اليوم فى عيد.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الكنيسة اليوم فى عيد.. البابا تواضروس الثانى يترأس اليوم قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. الطائفة الإنجيلية تحتفل فى كنيسة مصر الجديدة.. البطريرك إبراهيم إسحاق يترأس الصلوات بكاتدرائية العذراء مريم.. والأسقفية تحتفل بكاتدرائية جميع القديسين.

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