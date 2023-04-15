يوفر 2500 فرصة عمل.. 5 معلومات عن أول مجمع صناعى لإنتاج الأعلاف فى قنا

القاهرة - سامية سيد - شهدت المناطق الصناعة في محافظة قنا طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما مع الإعلان عن إقامة مصانع جديدة وإنتاج أنواع من المنتجات تصدر إلى الخارج، ومؤخرًا أعلنت محافظة قنا عن إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف بمنطقة هو الصناعية.



يستعرض الخليج 365 أهم المعلومات عن المجمع:



1. تم تخصيص أرض المجمع الصناعي بمنطقة "هو" الصناعية بمدينة نجع حمادى لإقامة المشروع على مساحة إجمالية قدرها 368 ألف و 209م2 بهدف تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية.



2. يستهدف نسبة مكون محلي 75%، ونسبة تصدير 80% إلى الخارج، وسوف يسهم المشروع في توفير فرص عمل لنحو 2500 شاب، بحجم استثمارات يقدر بنحو 400 مليون دولار، ومن المنتظر أن يدخل الخدمة مطلع عام 2025.

3. يعتبر أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف في أفريقيا والشرق الأوسط بإستخدام أحدث معايير التكنولوجيا الألمانية، ويدعم سياسات الدولة في تنمية محافظات الصعيد، كما يعزز صناعة الأعلاف التي تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر ، ويعد أول مشروع فى إطار مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية" بين كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين.

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المجمع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا بنظام المناطق الحرة الخاصة؛ لإنتاج مكملات الأعلاف الغذائية MCP & DCP باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي.



5. سيتم بناؤه وفقا لمعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وسيلبي احتياجات السوق المحلية بالكامل ويخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير.