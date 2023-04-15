شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة استخدام البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية والتى تم تشغيلها مؤخر بعدد من محطات السكة الحديد.

وفيما يلى طرق استخدام البوابات.

1- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.

2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

3- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.

4- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت.

5- الدخول بعد فتح الأبواب.

6- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار.

7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.

8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.