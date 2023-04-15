شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ميكنة المستشفيات من خلال نظام إلكترونى مركزى بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يتم حاليا الإسراع من وتيرة العمل بمنظومة ميكنة المستشفيات التابعة للوزارة من خلال نظام إلكتروني مركزي موحد، بما يضمن تحقيق طفرة كبيرة خدمية بنهاية عام 2023، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الميكنة تعمل على ربط كافة المستشفيات بعضها البعض وهو ما يساهم فى تسهيل تداول بيانات المرضى واتاحة الخدمات لهم فى جميع أماكن تقديم الخدمة وتابع: هناك عمل منظم للميكنة ويتم على مستوى جميع المستشفيات بالجمهورية وعلى مراحل.