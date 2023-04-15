شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ميكنة المستشفيات من خلال نظام إلكترونى مركزى بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الميكنة تعمل على ربط كافة المستشفيات بعضها البعض وهو ما يساهم فى تسهيل تداول بيانات المرضى واتاحة الخدمات لهم فى جميع أماكن تقديم الخدمة وتابع: هناك عمل منظم للميكنة ويتم على مستوى جميع المستشفيات بالجمهورية وعلى مراحل.
وكان قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الدكتور خالد عبد الغفار وجة بالاستفادة من خبرات منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يخص ميكنة المنشآت الصحية، والتي أثبتت جدارتها في تكوين قواعد بيانات وتقديم خدمات مميكنة بالكامل، كما وجه بأن تكون الأولوية لميكنة المستشفيات المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما وجه بتوفير حزم تدريبية دورية متخصصة للأخصائيين الفنيين المعنيين بالتسجيل والإحصاء، من العاملين في المنشآت الصحية، وطلاب المعاهد الفنية الصحية، بالشعب المختصة بالتسجيل والإحصاء، فضلاً عن توجيهه بوضع تصور متكامل لتطوير المنظومة التعليمية في تلك المعاهد.