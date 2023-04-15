شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 3 أشهر واستخدامها فى الخدمة العامة.. عقوبة إلقاء مخلفات الهدم بشوارع الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن غرامة إلقاء المخلفات والقمامة في الشارع تصل لـ500 جنيه، منوها إلى أنه فى حالة ضبط السيارة المخالفة يتم تحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على السيارة في مخزن الحي حتى سداد الغرامة.
ولفت إلى أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف القانون ويعتدى على حرم الطريق ويسيىء للمظهر العام، مشيرا إلى أنه يتم حجز أي سيارة تلقي بمخلفات الهدم والرتش في الطرق والشوارع بالجيزة لمدة 3 أشهر، واستخدامها في الخدمة العامة ورفع المخلفات خلال مدة الحجز، بالإضافة إلى تغريم قائدها بقيمة إعادة الشيء لأصله، كإجراء رادع لكل من يتسبب في إعاقة الحركة المرورية والإساءة للمظهر العام والإضرار بالمرافق العامة.