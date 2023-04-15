شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط 3 ركاب بحوزتهم أدوية إجهاض وأقراص مخدرة وهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، وبمجهود متميز من رجال الإدارة الثانية بمبني الركاب رقم ٣ بقيادة احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة بالانابة، ثلاث محاولات خلال الساعات الاولي من صباح اليوم السبت.

المحاولة الأولى أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث استوقف هيثم رجب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب (اجنبي الجنسية) اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد سيد مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام بدوي علي بدوي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف وليد حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٦٥ قرص من عقار xanax و ٩ اقراص من عقار اخر مدرجين بجداول المخدرات.

والمحاولة الثانية أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد و احمد البحيري مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة، قام بدوي علي بدوي مدير الحركة بمبني رقم ٣ بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الشرائط والامبولات الدوائية.

قامت لجنة مشكلة من عيد الله حمدي و هيثم رجب و محمد فتح الله و محمد قنديل و وليد حجاج مآمير الجمرك وفي حضور رمضان شرقاوي من ادارة الامن الجمركي بجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٣٥٠ شريط لدواء cytotec 200 mg والخاص بالاجهاض وأيضا ٧٥ امبول لدواء prostin vr .

والحالة الثالثة أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الشارقة استوقف عبد الله حمدي مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية بصالة الترانزيت احد الركاب (مصري الجنسية) أثناء محاولته الخروج من صالة الدولي متجها الي صالة السفر الداخلي، والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة بواسطة مأمور اللجنة والذي وجد مجموعة من الهواتف والسماعات داخل حقيبة الراكب بحوزته، قام بدوي علي بدوي مدير الحركة بتكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك بإحضار باقي حقائب الراكب وتفتيشها مما اسفر عن وجود كمية اخري من مستلزمات التليفون المحمول.

تم تشكيل لجنة مكونه من الدكتور مؤمن حسن و هيثم رجب و محمود فتحي و محمد قنديل و محمد فتح الله لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٢٢ هاتف محمول ماركات متنوعة و ٢ ايباد و ١٩ وحدة اخري من السماعات ومستلزمات التليفون المحمول.

امر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول ومحضر ضبط جمركي رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة ومحضر ضبط جمركي رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.