شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيسات العاصمة الإدارية.. صديقة للبيئة ومكيفة وشحن للهاتف بكل كرسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
تتوافر عدد كبير من وسائل المواصلات التى تصل للعاصمة الإدارية، وعلى رأسها الوسائل صديقة البيئة وهى المترو والقطار الكهربائى الخفيف، ويعمل بالكهرباء، بالاضافة الى خطوط اتوبيسات من محطات القطار الخفيف بالعاصمة تصل لكل احياء العاصمة ومنها ما يعمل بالكهرباء، بالاضافة الى 48 مسار للأتوبيسات من انحاء القاهرة الكبرى ومدن بنها وطوخ والقناطر وقليوب، والشيخ زايد واكتوبر.
وخفض القطار الكهربائى الخفيف اسعار الاشتراكات من 700 ل 600 جنيه شهريا لينخفض قيمة التذكرة فى الاشتراك ل 50% عن قيمة التذكرة العادية، كما تم اتاحة اتوبيسات الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية مجانا للمواطنين خلال فترة التشغيل التجريبى، ثم سيتم تطبيق تعريفة الركوب ب 5 جنيهات، باجمالى 24 خط، اما أسعار الخطوط الخارجية التى تربط العاصمة بالقاهرة الكبرى تبدأ التذاكر من 20 ل 30 جنيه.