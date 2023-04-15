شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للمواطنين.. رفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع سعد زغلول جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حى جنوب حملة مكبرة بشارع سعد زغلول لرفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة حلها.

وأسفرت الحملة عن فتح الطريق أمام عبور المواطنين ومصادرة الإشغالات والاستاندات وكافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة اللواء ذكى ممدوح رئيس حى جنوب.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة.

ويُذكر أن حى الدقي شن يوم أمس الجمعة حملة مكبرة لرفع تعديات وإشغالات كشك بشارع السودان مع شارع عمان متعدى على أرصفة المشاة، وذلك بزيادة المسطح المخصص له إلى ثلاثة أكشاك بدلا من واحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.