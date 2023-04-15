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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تغلق باب تسجيل استمارة 1 سرى للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التعليم، أنه تم فتح الموقع الإلكتروني بداية من يوم الأربعاء 1 مارس طبقاً للمجموعة النوعية لوظائف الكادر، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي، ويتم ترشيح المعاونين (الإداريين) من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر.
وشددت بالتنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعة للمديريات بسرعة إخطار جميع المدارس الثانوية والإعدادية بموعد إتاحة الموقع الإلكتروني، والتنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والإعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إتاحة طباعة استمارة 1 سرى من قبل المديريات والإدارات التعليمية.