شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستقبل المدير التنفيذى لهيئة التبادل التعليمى "فولبرايت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية «فولبرايت»، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمبنى الوزارة بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير، أن برنامج فولبرايت في مصر يعُد أحد البرامج الرائدة للتبادل التعليمى والثقافى، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المُتبادل من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمُساهمة في إيجاد حلول للقضايا المُشتركة.

وأشار د. أيمن عاشور إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المُقدمة للباحثين المصريين وخاصة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة فولبرايت، وخاصة في ظل علاقات التعاون المُثمرة، والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية؛ للنهوض بالمستوى البحثي والتدريبي والمهني للباحثين المصريين للمُساهمة في خطة التنمية المُستدامة بالدولة 2030.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة ماجي نصيف تقريرًا بمقترحات عن المنح الدراسية التي ستقوم الهيئة بمنحها للدارسين المصريين خلال العام القادم، إلى جانب تقديمها لخطط المشاريع في مجالات التطوير المهني وإعداد القادة والعلوم والفنون والدراسات الاسلامية والتعليم الفني.

وناقش اللقاء، جدول منح الخبراء الأمريكيين الذين سيحضرون لمصر للمشاركة في مشروعات تنموية بالجامعات، والوزارات، وهيئات القطاع العام المصرية، والمتاحف، وذلك لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أسابيع.

كما بحث اللقاء الفعاليات والمؤتمرات التي ستستضيفها الهيئة في الشهور القادمة في مجالات ريادة الأعمال والفنون والعلوم، هذا إلى جانب الدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة في المحافظات المختلفة.

جدير بالذكر، أن هيئة فولبرايت تم إنشاؤها في مصر خلال عام 1949؛ لتعزيز التبادل التعليمي والثقافي من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، في مصر، للدراسة وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والخبرات.