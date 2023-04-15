شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن تفاصيل برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الموافقة على تنفيذ برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد عبر تطبيق زوم للمعلمين المساعدين الراغبين فى الحصول عليه، باعتباره أحد المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، حيث وجهت المعلمين المساعدين الموجودين على رأس العمل وتقدموا لفروع الأكاديمية المهنية فى المديريات للحصول على البرنامج.

وأوضحت أنه يتم حجز البرنامج إلكترونيا عبر موقع فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين ودفع مبلغ 500 جنيه رسوم شاملة إصدار الشهادة واتباع إجراءات الحجز اعتبارا من 18 حتى 27 أبريل الجارى، على أن يتم عقد اختبار قبلى للمتقدمين إلكترونيا من أى فرع من فروع الأكاديمية يوم 19 أبريل الجارى، على أن يتم إتاحة البرنامج التدريبى للمتقدمين بداية من 30 أبريل حتى بداية مايو المقبل من الساعة 3 مساءا عبر تطبيق زوم باستخدام كلمة المرور المرسلة إلى المعلمين المتقدمين عبر صفحة الحجز الخاصة بموقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وفى حالة تعذر حصول المعلم على كلمة المرور يمكنه الرجوع إلى فرع الأكاديمية المهنية التابع له.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أنه يتم إتاحة المادة التدريبية للمعلمين عبر صفحة الأكاديمية المهنية للمعلمين قبل الامتحان البعدى 7 مايو المقبل على أن يتم عقد الامتحان البعدى فى معامل فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال الفترة من 9 حتى 11 مايو المقبل.