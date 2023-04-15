شكرا لقرائتكم خبر عن ما طرق التقدم بشكوى لمكتب شكاوى القومى للمرأة حول قضية الوصاية على الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مسلسل "تحت الوصاية" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واحدا من أهم المسلسلات الاجتماعية فى دراما رمضان 2023، حيث يسلط الضوء على مسألة الوصاية كأحد أهم قضايا المرأة.

ويواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في المجلس القومي للمرأة دوره نحو حل إشكاليات حصول الأم على قرار الوصاية على أولادها.

وينشر ”الخليج 365” فى نقاط مبسطة كيفية التقدم بشكوى لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، حول هذه القضية، كما يلى:

- مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذي يستقبل كل شكاوى المتعلقة بالولاية على المال.

- استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة 15115.

- الشكاوى يتم استقبالها أيضا من خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتس اب علي الرقم 01007525600.

- يتلقى أيضا المجلس الشكاوى من خلال الرسائل علي صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.