شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشدد على الطب البيطرى بتكثيف حملات الرقابة على اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء، للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال العيد، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه سيتم تكثيف حملات فحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش علي محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.

وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة في جميع أحياء العاصمة خاصة حول المساجد والكنائس والحدائق والمتنزهات حرصًا على المواطنين .

وأكد د. صبرى زينهم أنه تم رفع درجة الاستعداد بكل إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، مشيرا إلى أنه سيتم عمل نوبتجيات خلال فترة اجازة العيد بالادارات لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوي المواطنين بغرفة عمليات المديرية على مدار الـ 24 ساعة على تليفونات أرقام (27426993 - 27427053 ) وفاكس (27427057).