شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توعية بإجراءات التفتيش فى قانون العمل بشرق التفريعة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت الوزارة فى بيان لها عن تلقيها تقرير من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد أوضح فيه أن مكتب عمل بورفؤاد متعدد الأنشطة نظم زيارة ميدانية مكثفة قامت بها فاتن صالح مديرة المكتب، وتم خلال الزيارة التأكيد على دور الوزارة و رسالتها فى دعم و توعية طرفى العمل والإنتاج والتأكيد على ضرورة الحفاظ على صالح العمالة المصرية الأكفاء و رعايتها و تقديم أفضل الخدمات العمالية لهم، بحضور محمود طه السقا وكيل المديرية، ولمياء محمود مدير إدارة الرعاية، وهبه محمد نجيب مفتش علاقات العمل، وهبه مسعد محمد مفتش علاقات العمل.
وأضاف مدير المديرية أنه تم خلال ورشة العمل التى انعقدت خلال الزيارة تقديم محاضرة من مدير مكتب العمل تناولت شرح أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 و ضوابط و إجراءات التفتيش العمالى بالمنشآت وكيفية التعامل مع تفتيش مكتب العمل، وضمانات وإجراءات التحقيق مع العاملين ومساءلتهم والتطرق لمستجدات أحكام تشغيل النساء وعمالة الطفل، و بعد المحاضرة انعقدت ورشة عمل عن حقوق العمال فى حالات التشغيل الإضافى والتشغيل فى أيام الأعياد الرسمية و الراحات الأسبوعية وكيفية إعداد السجلات المختلفة و السند القانونى لكلِ منها ، و كيفية استيفاء الملفات و ما يحتاج مفتش العمل الاطلاع عليه أثناء زيارته، وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية بالمنشآت تكون قادرة على التدقيق الذاتى و المراجعة الداخلية الوقائية بالمنشآت فى مجال تفتيش العمل.