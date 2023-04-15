شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى وبدء التصويت بانتخابات نقيب التطبيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس رمضان هلال أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مقعد النقيب العام للتطبيقيين، أعلنوا بدء عمليات التصويت، وذلك عقب اكتمال النصاب القانونى للاقتراع والذى ححده القانون بنسبة 50%+1 من أعضاء الجمعية العمومية للأعضاء المُمثلين لكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح هلال، فى تصريحات خاصة: أن أعضاء الجمعية العمومية الممثلين للمحافظات عددهم 600 عضو، موزعين للتصويت على 3 لجان بمقر النقابة العامة، مشيرا إلى استمرار عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم السبت 15 أبريل 2023، تحت إشراف قضائى كامل.

كان قد قرر المجلس الأعلى لنقابة التطبيقيين، الدعوة لإجراء انتخابات على مقعد النقيب، وذلك بعد خلو المنصب بوفاة الدكتور زكريا حشاد النقيب العام للتطبيقيين، وفقا للإجراءات القانونية التى حددها قانون النقابة والمواد المكملة له واللائحة التنفيذية فى هذا الشأن وما قررته المادة 28 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإجراء الانتخابات على منصب النقيب العام.