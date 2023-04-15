شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى بالجيزة تعلن أماكن ترخيص وتحصين الكلاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة عن أماكن ترخيص وتحصين الكلاب التابعة لمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطن الراغب في إصدار رخصة للكلب التوجه إلى إحدى الوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، وتقديم طلب إلى طبيب الوحدة البيطرية بالرغبة في ترخيص كلب ودفع الرسوم المقررة وقدرها 68.80 جنيه، وإضافة ثمن البطاقة الصحية للحيوان "2 جنيه" في حالة عدم وجود بطاقة للكلب.

وجاءت الأماكن التابعة لمحافظة الجيزة والتي يتم فيها ترخيص وتحصين الكلاب على النحو التالي:

1-عيادة الحيوانات الأليفة بالمديرية

3 شارع ترعة الزمر - نصر الدين - العمرانية.

2-عيادة الحيوانات الأليفة بإمبابة

خلف قسم إمبابة - بجوار الإدارة الزراعية.

3-إدارة 6 أكتوبر

الحي الـ11 المجاورة 2 بجوار السجل التجاري عمارة 46 أ و ب.

4-وحدة أكتوبر الجديدة

الـ800 فدان بجوار الوحدة الصحية والقسم - قطاع أ.

5-وحدة حدائق أكتوبر

247 عمارة بجوار مدرسة الكوثر.

6-وحدة الشيخ زايد

الحي الـ13 بجوار مسجد الكبير ومكتب التموين.

7-إدارة أوسيم

الزيدية - طريق البراجيل أوسيم بجوار الإدارة الصحية.

8-وحدة برطس

برطس - أوسيم.

9-حي وسط

3 مساكن شباب ب - كفر طهرمس - بولاق الدكرور.

10-إدارة حي العمرانية

شارع المأمون من شارع المحطة - الجيزة.

11-مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة بالكنيسة - حي العمرانية

الكنيسة - أول البلد أمام شارع المنجد.

12-الوراق

خلف قسم إمبابة - بجوار الإدارة الزراعية.

13-مركز رعاية وعلاج الحيوانات بميدان لبنان - الدقي والعجوزة.

شارع مصر والسودان - بجوار جراج هيئة النقل العام.

14-وردان

بجوار الوحدة المحلية بوردان.

15-أبو النمرس

شارع 6 أكتوبر - أبو النمرس أمام موقف الأتوبيس.

16-البدرشين

البدرشين - طريق ميت رهينة السياحي بجوار مركز شباب البدرشين.

17-العياط

شارع الجيش بجوار الوحدة المحلية.

18-الصف

بجوار المحكمة.

19-وحدة كرداسة

كرداسة - أمام الشارع السياحي.