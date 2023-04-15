شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من العلماء والشخصيات الدينية يزور معرض ومتحف السيرة النبوية بالإيسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الوفد الذي ضم مجموعة من الشخصيات الدينية والفكرية، وفي مقدمتهم الشيخ محمد الحافظ النحوي، رئيس منتدى علماء إفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا، والدكتور أبو بكر دوكوري، مستشار رئيس بوركينا فاسو للشؤون الإسلامية، وزهراء ناجية الزهراوي، عضو المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية، والدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا، رئيس جامعة فطاني الإسلامية في ‫مملكة تايلند‬، والشيخ محمود السيد عطا، مقرئ من جمهورية مصر العربية.

واستعرض الدكتور المالك أبرز محاور رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية، الهادفة إلى خدمة دولها الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، مشيرا إلى أهمية المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يستضيفه مقر الإيسيسكو، وهو النسخة الأولى لمعارض ومتاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية.

وعقب ذلك قام الوفد، رفقة الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، بجولة في المعرض والمتحف، حيث تم تقديم شروحات مفصلة حول ما تتضمنه أجنحته وأقسامه المختلفة. كما تعرف الوفد على كنوز ونفائس من التراث الحضاري، الذي يبرز صلة المسلمين بنبيهم ومحبتهم له ولآل بيته الأطهار وصحابته الأخيار.

وفي ختام الجولة أشاد أعضاء الوفد بهذا الصرح العلمي الكبير، وبمبادرة الشراكة الاستراتيجية التي جمعت الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء لإقامته في الرباط، ونشر المعرفة حول حياة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام.