شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن تقديم مساعدات مالية وعينية لـ30 ألف أسرة فى 18 محافظة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت القباج، أن ذلك يأتي في إطار دور المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في تنمية المجتمع والمشاركة في تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان المعظم .
وأشارت القباج، إلى أن المؤسسة تقوم عبر برامج التمكين الاقتصادى بتمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية، حيث تستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل فى المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومى ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.