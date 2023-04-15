شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بإعلام بنى سويف: المتحدة قدمت نمطا جديدا متنوعا وثريا بدراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة شاهندة عاطف فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت رضا للذوق الشعبى المصرى المصرى وطبقات أخرى من المثقفين، وحققت نجاح باهر فى تقديم قوالب درامية مختلفة والعودة إلى الدراما التاريخية والسيرة الذاتية مثل مسلسلات سره الباتع ورسالة الإمام، ولم تبخل الشركة فى تقديم هذه النوعيات من الدراما .
وتابعت أستاذ الصحافة بجامعة بنى سويف، أنه منذ فترة الدراما المصرية لم تقدم سيرة ذاتية وآخرها مسلسل أم كلثوم، إلى أن ظهرت الشركة المتحدة لتسد الفجوة وتطرح مسلسل إعادتنا من خلاله إلى السير الذاتية للدراما التاريخية والدينية التي كانت متوقفة فى مصر لعقود طويلة .
وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.