شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام: الشركة المتحدة قدمت باقة متنوعة من المسلسلات الإذاعية حققت إقبالا جماهيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمانى رضا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت خلال رمضان 2023 مجموعة وباقة متنوعة من المسلسلات الإذاعية التى تثبت بها أن الراديو ما زال له دوره وبريقه ومتابعيه، إذ لديهم حرص على المتابعة خلال شهر رمضان فى مختلف الأوقات.

وأضافت الدكتورة أمانى رضا فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن الشركة المتحدة استطاعت أن تشغل مكانة وحيز كبير على خريطة المحطات الإذاعية بعدد من المسلسلات ذات الإقبال الجماهيرى الكبير وجمهور يتابعها وينتظر إذاعة الحلقة بشكل يومى وقدمت منها قوالب مختلفة مثل الكوميدى مطلوب عريس ورأس الرجاء وصالح والتاريخى مثل شهرزاد، وكل هذه القوالب الدرامية استطاعت الشركة أن تجذب شريحة كبيرة من المتابعين على اختلاف أذواقهم وميولهم.