شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك مملحة فاسدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية من خلال أجهزتها المعنية لمواجهة كافة أشكال الغش والتدليس والتلاعب بأقوات المواطنين وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم خلال شهر رمضان المبارك واستعدادا لاستقبال اعياد شم النسيم والفطر المبارك، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الأحياء المعنية في المرور على السلاسل التجارية والمحال وثلاجات حفظ اللحوم، والتي أسفرت عن إجمالي ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستخدام الآدمى بسلاسل تجارية ومحال بأحياء الهرم والعمرانية والوراق وناحية أكتوبر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط مخزن سري لذبح البتلو بحي جنوب الجيزة وقد تم التحفظ على المضبوطات وغلق المجزر المخالف بالاضافه الي تحرير 8 محاضر لمنشأت مخالفه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.