القوى العاملة:90 فرصة عمل بالإسماعيلية والشرقية وانطلاق مبادرة سلامتك تهمنا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم السبت عن توفير 90 فرصة عمل بفروع شركة أمان لتمويل المشروعات محافظتى الشرقية والإسماعيلية، للعمل بوظيفة أخصائى مسؤول ائتمان، ومسؤول مبيعات، للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات، وتأمين صحى واجتماعى، وتأمين على الحياة، وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة فى المحافظتين، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم.

وأوضحت هبة أحمد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل، أنه تم التنسيق مع شركة أمان لتمويل المشروعات لتوفير تلك الفرص للشباب من أبناء محافظتى الإسماعيلية والشرقية، حيث تم توفير 40 فرصة عمل على وظيفة مسؤول ائتمان و١٠ مسؤول مبيعات بفرع الشركة بالاسماعيلية، و٤٠ فرصة بفرع الشركة الموجود فى محافظة الشرقية للعمل بوظيفة مسؤول ائتمان، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن ٣٥ سنة ويشترط الخبرة فى تلك المجالات.

وأضافت المدير العام، أنه تم التوافق مع الشركة على توفير برامج تدريبية للشباب المتقدمين للحصول على الفرص المتاحة، معتمدة من أمان أكاديمي والغرف التجارية الأمريكية تؤهلهم للعمل بتلك الوظائف، مشيرة إلى أنه يتم عقد المقابلات الشخصية مع الراغبين يوم الثلاثاء القادم ١٨ أبريل ٢٠٢٣ من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا بفرع الشركة الموجود بالإسماعيلية وعنوانه : ٣٠ شارع نجيب محفوظ أرض الأندية، ويوم الأربعاء ١٩ أبريل بفرع الشركة الموجود بالشرقية وعنوانه : الزقازيق - القومية شارع طلبة عويضة أعلى نورماندي للأحذية.

كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأسكندرية، بشأن انطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة وذلك بمقر شركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بأهمية التوعية و نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل والحفاظ على أرواح العمال وممتلكات المنشآت. وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره للوزارة، أنه تم مناقشة مفهوم وتاريخ السلامة والصحة المهنية، وكيفية إعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشأت فضلاً عن التوعية بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكيفية إعداد خطة طوارىء للتصرف فى أى حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة. وأضاف مدير المديرية أنه قد شارك فى الندوة 45 من العاملين بالشركة وجهاز السلامة والصحة المهنية، وألقى الندوة المهندسة بسمة مصطفى مفتش السلامة والصحة المهنية بمنطقة وسط، بحضور مسئولى الشركة.

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بشأن انطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة وذلك بمقر شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بأهمية التوعية و نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل والحفاظ على أرواح العمال وممتلكات المنشآت.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره للوزارة، أنه تم مناقشة مفهوم وتاريخ السلامة والصحة المهنية، وكيفية إعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشأت فضلاً عن التوعية بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكيفية إعداد خطة طوارىء للتصرف فى أى حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة.