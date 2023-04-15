شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام الأكاديمية البحرية: تقديم الدراما الوطنية توجه استراتيجى انتهجته الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية ، ورئيس المنظمة العربية للحوار ، بحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم لدراما الوطنية بدراما رمضان، وذلك من خلال مسلسل الكتيبة 101 .

وأضافت عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تقديم الدراما الوطنية توجه استراتيجى مهم انتهجته الشركة المتحدة، خاصة وأن هذا النوع من الأعمال الدرامية تكون جزء مهم فى بناء وعى الإنسان المصرى والعربى وبصفة خاصة جيل الشباب .

وتابعت : المسلسل يحمل رسالة واضحة أن يكون الشعب المصرى على العهد لهؤلاء من رجال القوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن، مؤكدة أن تجسيد بطولات الشهداء أمر مهم للغاية.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة ، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة ، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.