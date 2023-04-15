شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المكتب الثقافى بالسعودية يشارك فى تكريم طلاب مصر الفائزين بمسابقة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أشرف العزازي الملحق الثقافي المصري مدير المكتب الثقافي المصري لدى المملكة العربية السعودية في تكريم الطلاب والطالبات بمدارس المسار المصري الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، وكان في استقباله قيادات المدارس وعلى رأسهم علي المحمود كما حضر الحفل لفيف من منسوبي التربية والتعليم بالمسار المصري وكذلك العديد من قادة وقائدات المدارس.

جاء اهتمام وحرص الدكتور أشرف العزازي للمشاركة في تكريم الطلاب المصريين حتي يشعر أبناء الجالية المصرية في المملكة باهتمام حكومة بلادهم بهم و حرصه على تكريم المتميزين يهدف إلى إعلاء قيم التميز والتفوق لدى جموع أبناء الجالية المصرية، لتحفيز الطلاب وحثهم على التفوق وتحسين ادائهم وتطوير مهاراتهم ولغرس حب الانتماء لوطنهم الأم.

وقد رحب الدكتور أشرف العزازي بالحضور وأثنى سعادته على الجهد المبذول من مسئولي المدرسة على ما يقدمونه للطلاب المصريين من رعاية وخدمة تعليمية متميزة متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح ، وأشاد بتميز الطلاب.

كما رحب بأولياء الأمور وشكرهم على ما يبذلونه من جهد للارتقاء بمستوى أبنائهم وتفوقهم في العملية التعليمية، كما أشاد بدور المعلمين المصريين العاملين بالمدارس وشكر القامات السعودية المشرفة على هذا الصرح التعليمي، وقد استمع لمجموعة من التلاوات المميزة لبعض الطلاب، فقد تلا الطالب عبد العزيز المالكي بصوته الشجي آيات بينات من سورة فاطر، وكذلك الطالبة مريم شريف تلت آيات عطرات من سورة الحشر، وقد تلت الطالبة سارة شريف آيات بينات من سورة البقرة، وقد ألقى الطالب أحمد عبد الغني قصيدة شعرية رائعة في فضل القرآن وشرف حفظه، كما ألقى الطالب أنس عبد الرحيم بصوته الندي أنشودة رائعة أثنى عليها الحضور، كما كان للطفله رقية عبد الحميد مشاركة رقيقة كرقتها تفاعل معها الحضور

واختتم الحفل بتلاوة رائعة من الطالب محمد علي محمود من المرحلة الابتدائية، وابتهالات دينية للدكتور أحمد شوشة وسط إشادة كبيرة من الجميع.