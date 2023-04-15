شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر السفر بقطارات الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، بهيئة السكة الحديد. من القاهرة ـ الواسطى 45 جنيها. القاهرة - بنى سويف 50 جنيها. القاهرة ببا 55 جنيها. القاهرة الفشن 60 جنيها. القاهرة ـ مغاغة 60 جنيها. القاهرة بنى مزار 60 جنيها. القاهرة ـ المنيا 75 جنيها. القاهرة ابو قرقاص 80 جنيها. القاهرة ـ ملوى 80 جنيها. القاهرة ديرمواس 80 جنيها القاهرة ديروط 85 جنيها القاهرة القوصية 85 جنيها القاهرة منفلوط 85 جنيها القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها. القاهرة ابو تيج 100 جنيها القاعرة صدفا 100 جنيها القاهرة طما 100 جنيها القاهرة طهطا 100 جنيها القاهرة المراغة 100 جنيها القاهرة ـ سوهاج 105 جنيها. القاهرة المنشأة 105 جنيها القاهرة العسيرات 105 جنيها القاهرة جرجا 105 جنيها القاهرة البليينا 105 جنيها القاهرة ابو تشت 110 جنيها القاهرة فرشوط 115 جنيها القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها. القاهرة دشنا 115 جنيها القاهرة ـ قنا 120 جنيها. القاهرة قفط 130 جنيها القاهرة قوص 130 جنيها القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها. القاهرة ارمنت 130 جنيها القاهرة اسنا 135 جنيها القاهرة السباعية 135 جنيها القاهرة ـ ادفو 145 جنيها. القاهرة سلوا 145 جنيها القاهرة كلابشة 145 جنيها القاهرة ـ كوم امبو 150 جنيها. القاهرة دراو 150 جنيها القاهرة بلانة 150 جنيها القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.