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أسعار تذاكر السفر بقطارات الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، بهيئة السكة الحديد.

 

 

من القاهرة ـ الواسطى 45 جنيها. 

القاهرة - بنى سويف 50 جنيها.

 

القاهرة ببا 55 جنيها. 

القاهرة الفشن 60 جنيها. 

 

القاهرة ـ مغاغة 60 جنيها.

 

القاهرة بنى مزار 60 جنيها. 

القاهرة ـ المنيا 75 جنيها.

القاهرة ابو قرقاص 80 جنيها.

القاهرة ـ ملوى 80 جنيها.

 

القاهرة ديرمواس 80 جنيها 

القاهرة ديروط 85 جنيها 

القاهرة القوصية 85 جنيها

القاهرة منفلوط 85 جنيها 

القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها.

 

القاهرة ابو تيج 100 جنيها 

القاعرة صدفا 100 جنيها 

القاهرة طما 100 جنيها

القاهرة طهطا 100 جنيها 

القاهرة المراغة 100 جنيها 

القاهرة ـ سوهاج 105 جنيها.

 

القاهرة المنشأة 105 جنيها 

القاهرة العسيرات 105 جنيها 

القاهرة جرجا 105 جنيها 

القاهرة البليينا 105 جنيها 

القاهرة ابو تشت 110 جنيها 

القاهرة فرشوط 115 جنيها 

القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها.

القاهرة دشنا 115 جنيها 

القاهرة ـ قنا 120 جنيها.

القاهرة قفط 130 جنيها 

القاهرة قوص 130 جنيها 

القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها.

 

القاهرة ارمنت 130 جنيها 

القاهرة اسنا 135 جنيها 

القاهرة السباعية 135 جنيها 

القاهرة ـ ادفو 145 جنيها.

 

القاهرة سلوا 145 جنيها 

القاهرة كلابشة 145 جنيها 

القاهرة ـ كوم امبو 150 جنيها.

القاهرة دراو 150 جنيها 

القاهرة بلانة 150 جنيها 

القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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