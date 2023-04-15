شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.