شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تتابع أوضاع المواطنين المصريين المقيمين فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين فى كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات التى تشهدها منذ صباح اليوم.

وأصدرت السفارة المصرية فى الخرطوم بياناً صباح اليوم، طالبت فيه المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى اقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وتتواصل السفارة مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين فى السودان لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وتهيب وزارة الخارجية بكافة المصريين المتواجدين فى السودان التواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم فى حالة تعرضهم لأية مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم.