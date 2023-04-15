وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام الدورات الرمضانية فى الجزيرة

وأقيم حفل الختام بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بحضور كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية،والدكتور اشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشات الشبابية واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، والدكتور عصام سراج الدين رئيس الوحدة الاقتصادية بالوزارة وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، وعدد من مديرى ووكلاء المديريات بالمحافظات.

أشاد الدكتور أشرف صبحى بمستوى الإقبال الكبير من الشباب والفتيات للمشاركة فى الدورات الرمضانية التى نفذتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك فى كرة القدم بمختلف المحافظات، والمنافسات القوية التى قدموها بالبطولة .

أكد أن تلك الأنشطة تأتى فى ضوء استراتيجية الوزراة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع والتشجيع على المواظبة عليها لأهميتها على مستوى الإعداد البدني والذهني وتكوين الشخصية الإيجابية للفرد، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم فى تنفيذ تلك الدورات الرمضانية.

وفاز فى دورة الأحياء والأندية الشعبية، بالمركز الأول محافظة الفيوم، والمركز الثاني بني سويف، والمركز الثالث المنوفية.

وحملت الدورة الرمضانية للكرة النسائيه شعار ألف بنت ألف حلم، وجاء بالمركز الأول محافظة الغربية، والمركز الثاني محافظة القاهرة، والمركز الثالث البحر الأحمر.

وعلى صعيد الدورة الرمضانية لمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية حققت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف المركز الأول، وفى المركز الثاني جمعية صناع الحياة، والمركز الثالث مديرية الشباب والرياضة بالغربية.